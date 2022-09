Gorbaciov | Occhetto | ' ha detto no ad autoritarismo e salvato pace nel mondo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set. (Adnkronos) - "La tendenza acritica volta al più banale realismo politico fondata sul principio che il fine giustifica i mezzi avrebbe potuto condurlo verso un'altra direzione. Quella che imboccheranno i suoi successori. Egli invece non accettò la strada che gli era stata indicata dagli oppositori interni, cioè quella delle riforme economiche senza liberalizzazione. È questo il suo merito fondamentale: dire no a undi mercato che avrebbe portato in Cina la repressione in piazza Tienanmen.aveva dichiarato la fine dell'esperienza storica del comunismo internazionale e con il rifiuto di una difesa repressiva evitò di portare l'umanità verso una guerra atomica. Il suo grande incancellabile merito internazionale è di averlanel. Il suo fallimento è ...