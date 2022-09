Gabriele Bianchi e Valerio Del Grosso: gli assassini diventano amici in carcere e condividono l’avvocato (Di giovedì 1 settembre 2022) Nella palestra del carcere di Rebibbia Gabriele Bianchi, condannato all’ergastolo in primo grado (con il fratello Marco) per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte – il 21enne ucciso a calci e pugni fuori da un locale di Colleferro – ha stretto amicizia con Valerio Del Grosso, condannato in primo grado a 27 anni di reclusione per l’omicidio di Luca Sacchi. Bianchi e Del Grosso stringono amicizia in palestra I due, accomunati da un’accusa per omicidio, si sarebbero scambiati confidenze e anche il legale. Entrambi sono difesi dall’avvocato Valerio Spigarelli. l’avvocato Massimiliano Pica ha lasciato la difesa di Gabriele Bianchi “per divergenza di vedute, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 1 settembre 2022) Nella palestra deldi Rebibbia, condannato all’ergastolo in primo grado (con il fratello Marco) per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte – il 21enne ucciso a calci e pugni fuori da un locale di Colleferro – ha strettozia conDel, condannato in primo grado a 27 anni di reclusione per l’omicidio di Luca Sacchi.e Delstringonozia in palestra I due, accomunati da un’accusa per omicidio, si sarebbero scambiati confidenze e anche il legale. Entrambi sono difesi dalSpigarelli.Massimiliano Pica ha lasciato la difesa di“per divergenza di vedute, ...

CorriereCitta : Gabriele Bianchi e Valerio Del Grosso: gli assassini diventano amici in carcere e condividono l’avvocato - DrTocca : RT @NamasteDavide: Ma certo facciamogli fare una comitiva a questi #assassini?? - MaryAngelo23 : RT @FrancoScarsell2: Omicidio Willy Monteiro Duarte. In carcere Gabriele Bianchi, condannato all’ergastolo con il fratello Marco, stringe a… - FrancoScarsell2 : Omicidio Willy Monteiro Duarte. In carcere Gabriele Bianchi, condannato all’ergastolo con il fratello Marco, string… - Massimotagliat2 : Tra bravi ragazzi ci si aiuta -