Fulham, per 5 milioni arriva un ex Napoli (Di giovedì 1 settembre 2022) Carlos Vinicius cambia un'altra squadra. L'ex Napoli e Benfica sarà un nuovo giocatore del Fulham per 5 milioni di euro. Lo riporta... Leggi su calciomercato (Di giovedì 1 settembre 2022) Carlos Vinicius cambia un'altra squadra. L'exe Benfica sarà un nuovo giocatore delper 5di euro. Lo riporta...

angelomangiante : Il #Fulham ha appena comunicato ufficialmente alla #Roma che non ci sono più i tempi per avere il permesso di lavor… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialASRoma, salta definitivamente la trattativa con il @FulhamFC per #Kluivert ? - angelomangiante : #Diawara all'#Anderlecht a titolo definitivo a €3M bonus inclusi (+50% sulla futura rivendita alla Roma)… - GioakG : @MirabellaIacopo @Ftbnews24 Dispiace per come sia andata la vicenda Fulham, sia per noi che per lui perché secondo… - Tutto__Calcio_ : Justin #Kluivert sarà un nuovo giocatore del #Valencia! Trasferimento dalla #ASRoma! Niente #Fulham per il figlio d… -

Roma, Kluivert in viaggio verso Valencia: corsa contro il tempo Kluivert, dopo la trattativa saltata con il Fulham per problemi burocratici, è pronto a salutare nuovamente la Roma di Mourinho. Fulham - Kluivert, trasferimento saltato a causa della FA La Roma , ... Kluivert lascia la Roma: prestito secco al Valencia ROMA - La Roma è riuscita a cedere in prestito Justin Kluivert nelle ultime ore di mercato. Dopo essere sfumato il passaggio al Fulham per le note questioni burocratiche legate al permesso di soggiorno, l'ultimo club ad essersi interessato all'olandese è stato il Valencia di Gattuso. Dopo la fumata nera di Bryan Gil, primo ... Calciomercato.com La Roma saluta Kluivert: il giocatore va al Valencia di Gattuso La Roma saluta Kluivert - Dopo il trasferimento al Fulham saltato a causa del mancato permesso di lavoro in Inghilterra, stavolta Justin Kluivert è ... Roma, chance Kluivert: il Valencia punta l'olandese ROMA - La Roma sta cercando di cedere Justin Kluivert in queste ultime ore di mercato. Dopo essere sfumato il passaggio al Fulham per le note questioni burocratiche legate al permesso di soggiorno, ad ... Kluivert, dopo la trattativa saltata con ilproblemi burocratici, è pronto a salutare nuovamente la Roma di Mourinho.- Kluivert, trasferimento saltato a causa della FA La Roma , ...ROMA - La Roma è riuscita a cedere in prestito Justin Kluivert nelle ultime ore di mercato. Dopo essere sfumato il passaggio alle note questioni burocratiche legate al permesso di soggiorno, l'ultimo club ad essersi interessato all'olandese è stato il Valencia di Gattuso. Dopo la fumata nera di Bryan Gil, primo ... Fulham, per 5 milioni arriva un ex Napoli | Mercato La Roma saluta Kluivert - Dopo il trasferimento al Fulham saltato a causa del mancato permesso di lavoro in Inghilterra, stavolta Justin Kluivert è ...ROMA - La Roma sta cercando di cedere Justin Kluivert in queste ultime ore di mercato. Dopo essere sfumato il passaggio al Fulham per le note questioni burocratiche legate al permesso di soggiorno, ad ...