Formia, il porto di Caposele unisce Mediterraneo e SudAmerica (Di giovedì 1 settembre 2022) Formia – La fusione della letteratura e della cronaca narrata con la musica e con la recitazione. Domenica 4 settembre alle ore 20.30 nell’area archeologica di Caposele a Formia andrà in scena lo spettacolo ‘Music book light – Mediterraneo nero’, organizzato dall’assessorato al turismo del Comune di Formia, dall’associazione Pandora, dall’agenzia di comunicazione Omicron e dal laboratorio teatrale Palco 19. Un’atmosfera unica ed emozionale, in una sorta di altrove, dove musica e parole trasporteranno il pubblico cullandolo con il chiarore delle candele, rendendo ancora più magica l’atmosfera. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Gianluca Taddeo e del vicesindaco e assessore al Turismo Giovanni Valerio, sarà l’attrice Martina Sanguigni a recitare e leggere brani tratti da autori contemporanei che ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 1 settembre 2022)– La fusione della letteratura e della cronaca narrata con la musica e con la recitazione. Domenica 4 settembre alle ore 20.30 nell’area archeologica diandrà in scena lo spettacolo ‘Music book light –nero’, organizzato dall’assessorato al turismo del Comune di, dall’associazione Pandora, dall’agenzia di comunicazione Omicron e dal laboratorio teatrale Palco 19. Un’atmosfera unica ed emozionale, in una sorta di altrove, dove musica e parole trasporteranno il pubblico cullandolo con il chiarore delle candele, rendendo ancora più magica l’atmosfera. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Gianluca Taddeo e del vicesindaco e assessore al Turismo Giovanni Valerio, sarà l’attrice Martina Sanguigni a recitare e leggere brani tratti da autori contemporanei che ...

infotemporeale : Formia / Porto Marina di Cicerone: dodici anni di storia, la lettera del segretario Alessandro Izzi - sinapsinews : LATINA: OPERAZIONE “PORTO FANTASMA” GUARDIA DI FINANZA E CAPITANERIA DI PORTO QUANTIFICANO UN PREGIUDIZIO ERARIALE… - ETROFACCOR : RT @GDF: #GDF #Latina e @guardiacostiera hanno accertato un #dannoerariale in capo bilancio e responsabilità amministrative contabili nei… - castaldogiusep1 : RT @GDF: #GDF #Latina e @guardiacostiera hanno accertato un #dannoerariale in capo bilancio e responsabilità amministrative contabili nei… - edoludo : RT @GDF: #GDF #Latina e @guardiacostiera hanno accertato un #dannoerariale in capo bilancio e responsabilità amministrative contabili nei… -