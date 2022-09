(Di giovedì 1 settembre 2022) Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia si affermano come la coalizione con maggiore consenso. Ancora difficoltà per l'ammucchiata rossa: il Pd perde voti e Di Maio scompare

Iniziano ad accorciarsi i tempi. I sondaggi mostrano semprein vantaggio, seguito dal Pd, con il Terzo Polo che ha superato Forza Italia . Gli elettori tra ...Sondaggi - Fratelli d'Italiae ...Dai sondaggidoppia la Lega e Azione/Iv supera forza Italia. E in vista del voto del 25 ... Verso le elezioni, la campagna elettorale in tempo reale Sondaggi - Fratelli d'Italiae sfiora il ... FdI allunga sul Pd, il centrodestra prende il volo: cosa dice l'ultimo sondaggio “La settimana dal 21 al 27 agosto mette a confronto le rilevazioni di 5 istituti: Tp, Tecné, Demopolis, Bidimedia, Piepoli. Fdi allunga, e ora supera il Pd dell’1,6%”. Questi in sintesi i dati dell’ul ...Il centrodestra cresce ancora e sale al 49,7%. Continua il momentaccio per la sinistra: il Pd perde lo 0,5% e l'ammucchiata rossa si ferma al 28,5% ...