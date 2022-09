 Due modelli per far combaciare offerta e domanda di lavoro 

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 1 settembre 2022) di Claudio Quintano* Dueper fardi lavoro: Il modello “Executive” noto nella istruzione internazionale ai più alti livelli che “azzera” il il tempo di transizione scuola-lavoro (TSL). Esso è “quotato” e, quindi “rankizzato” Il modello dell”Istituto Tecnico Superiore” (ITS), obiettivo del Governo Draghi oggi già raggiunto grazie al PNRR Il modello “Executive” Il riferimento è ai Master ed ai Dottorati di Business Administration. Il “cutting point” della formazione in management di tipo Executive fa riferimento allo stato dei “potenziali” clienti studenti rispetto alla situazione lavorativa ed al livello di anzianità. Nel “pre-experience” avremmo i BBA (Bachelor in Business Administration) la cui durata dipende dai diversi sistemi (3 in Italia ma 4 in Spagna, ad ...