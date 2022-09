Basket, Europei 2022: risultati e classifiche (Di giovedì 1 settembre 2022) I risultati e le classifiche degli Europei 2022 di Basket, con il tabellone completo dalla fase a gironi a quella ad eliminazione diretta. Comincia quindi il torneo continentale, all’assalto del titolo detenuto dalla Slovenia e con l’Italia che proverà a tornare a giocare un ruolo da protagonista, dato che la medaglia manca dal 2003, quando fu bronzo. Ecco quindi tutte le informazioni sul torneo, dalla composizione delle classifiche al calendario delle partite. REGOLAMENTO classifiche GIRONI GRUPPO A Spagna 2 (1V, 0P) Turchia 2 (1V, 0P) Georgia 0 (0V, 0P) Belgio 0 (0V, 0P) Montenegro 1 (0V, 1P) Bulgaria 1 (0V, 1P) GRUPPO B Bosnia Erzegovina 2 (1V, 0P) Germania 0 (0V, 0P) Slovenia 0 (0V, 0P) Lituania 0 (0V, 0P) Francia 0 (0V, 0P) Ungheria 1 (0V, 1P) GRUPPO C Grecia 0 ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 settembre 2022) Ie ledeglidi, con il tabellone completo dalla fase a gironi a quella ad eliminazione diretta. Comincia quindi il torneo continentale, all’assalto del titolo detenuto dalla Slovenia e con l’Italia che proverà a tornare a giocare un ruolo da protagonista, dato che la medaglia manca dal 2003, quando fu bronzo. Ecco quindi tutte le informazioni sul torneo, dalla composizione delleal calendario delle partite. REGOLAMENTOGIRONI GRUPPO A Spagna 2 (1V, 0P) Turchia 2 (1V, 0P) Georgia 0 (0V, 0P) Belgio 0 (0V, 0P) Montenegro 1 (0V, 1P) Bulgaria 1 (0V, 1P) GRUPPO B Bosnia Erzegovina 2 (1V, 0P) Germania 0 (0V, 0P) Slovenia 0 (0V, 0P) Lituania 0 (0V, 0P) Francia 0 (0V, 0P) Ungheria 1 (0V, 1P) GRUPPO C Grecia 0 ...

