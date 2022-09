Balotelli va a giocare in Svizzera e arriva il messaggio di Montella che sorprende tutti (Di giovedì 1 settembre 2022) La lite in partita con Montella, l'addio alla Turchia e la nuova avventura in Svizzera. Mario Balotelli è un nuovo giocatore del Sion. SuperMario si è legato al club svizzero fino al 30 giugno 2024 . ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 1 settembre 2022) La lite in partita con, l'addio alla Turchia e la nuova avventura in. Marioè un nuovo giocatore del Sion. SuperMario si è legato al club svizzero fino al 30 giugno 2024 . ...

MicheleFoggetti : #Balotelli al Sion, una destinazione che per me non ha nessun fascino, molto peggio anche della stessa Turchia. Pi… - FinallyGio459 : RT @CB_Ignoranza: Dopo l'esperienza in Turchia, Balotelli ha scelto una nuova nazione in cui giocare. Come riportato da Gianluca Di Marzio,… - Roberto_Guerrin : @AAcortona @ZonaBianconeri Che vada a giocare con #Balotelli al #Sion - p_dellavalle : Alle 17:59 Mario #Balotelli è diventato un giocare del Sion! - AQVILAROMANA : Tra un pò me lo ritrovo a giocare nella squadra del quartiere sotto casa #balotelli -