WWE: Ad NXT ritornano i figliol prodighi (Di mercoledì 31 agosto 2022) Domenica 4 Settembre il mondo del Wrestling assisterà all'evento NXT Worlds Collide. Uno show di assoluto primo piano, che ha il suo concept nell'unificazione dei titoli NXT UK con le cinture NXT tradizionali. Questo perché, come da notizia riportata qualche settimana fa, il brand UK sarà accantonato, per far posto ad un nuovo show che si chiamerà NXT Europe. Puntata di grandi ritorni Nella puntata del 30 Agosto di NXT, quindi l'ultima prima di Worlds Collide, si sono fatti vedere diversi atleti che hanno mosso i primi passi proprio nello show giallo. Si è vista infatti Rhea Ripley, con il suo nuovo stile da membro dello Judgment Day, che interrompe l'intervista di Blair Davenport, che sarà impegnata proprio nell'evento di domenica nel match per l'unificazione dei titoli femminili di NXT. Un'altro componente del Judgment Day, Finn Balor, ha fatto la sua apparizione allo ...

