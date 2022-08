Us Open 2022 | Nadal | “Regola dei 25 secondi? Sudo tanto e perdo tempo a prendere l’asciugamano”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Rafaha fatto il suo esordio a New York con una vittoria in quattro set ai danni Hijikata nel primo turno degli Us. In conferenza stampa ha iniziato parlando delle sue sensazioni, al ritorno dopo tre anni nel torneo americano: “È stato un esordio difficile: non sono partito male, ma poi non ho sfruttato alcune occasioni nel primo set e mi sono un po’ innervosito. Era il mio primo incontro a New York dopo tre anni, nella sessione serale. Non ho servito come avrei potuto, poi la situazione è migliorata e ho giocato meglio. Non è stata la partita perfetta, ma sono felice. Era solamente il mio secondo incontro in 50 giorni, quindi in un certo senso non potevo pretendere di giocare al massimo. L’importante era vincere e l’ho fatto“. Sulla stagione in corso, che potrebbe vederlo riconquistare la prima posizione del ranking ...