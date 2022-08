Uomini e Donne rinviato come il GF VIP: ecco cosa sta accadendo in casa Mediaset (Di mercoledì 31 agosto 2022) Dopo il probabile posticipo del Grande Fratello Vip potrebbe arrivarne anche un altro davvero clamoroso. A quanto pare, infatti, stessa sorte potrebbe toccare anche a Uomini e Donne. Scopriamo cosa c’è di vero in queste voci che ultimamente stanno cominciando a circolare con insistenza Già vi abbiamo parlato di un probabilissimo posticipo del reality show più amato in casa Mediaset, il grande Fratello Vip. Era infatti previsto che andasse in onda questo 19 settembre ma, a quanto pare, ci sono dei problemi molto difficili da risolvere per Alfonso Signorini e tutti si chiedono come possa fare a superarli. Questo 25 settembre saremo chiamati alle urne per esprimere la nostra preferenza alle elezioni politiche. I gieffini, naturalmente, non fanno eccezione e sembra proprio che questa per ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 31 agosto 2022) Dopo il probabile posticipo del Grande Fratello Vip potrebbe arrivarne anche un altro davvero clamoroso. A quanto pare, infatti, stessa sorte potrebbe toccare anche a. Scopriamoc’è di vero in queste voci che ultimamente stanno cominciando a circolare con insistenza Già vi abbiamo parlato di un probabilissimo posticipo del reality show più amato in, il grande Fratello Vip. Era infatti previsto che andasse in onda questo 19 settembre ma, a quanto pare, ci sono dei problemi molto difficili da risolvere per Alfonso Signorini e tutti si chiedonopossa fare a superarli. Questo 25 settembre saremo chiamati alle urne per esprimere la nostra preferenza alle elezioni politiche. I gieffini, naturalmente, non fanno eccezione e sembra proprio che questa per ...

