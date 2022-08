Taiwan apre il fuoco contro i droni cinesi. Salta un altro pezzo di status quo (Di mercoledì 31 agosto 2022) La difesa di Taipei ha per la prima volta sparato colpi di avvertimento contro droni cinesi. Un altro pezzettino dello status quo attorno a Taiwan si è rotto. La vicenda avviene in mezzo a una delle fasi di più alta tensione dell’ultimo decennio, innescata dalla reazione violenta di Pechino alla visita della Speaker della Camera statunitense, Nancy Pelosi, a inizio agosto. Martedì, il 30 agosto, i soldati Taiwanesi hanno sparato razzi contro tre droni non identificati che volavano a bassa quota sulla contea di Kinmen – un raggruppamento di isole distanti pochi chilometri dal mainland cinese ma amministrate da Taipei. Successivamente hanno aperto il fuoco, con colpi di avvertimento, contro un drone che ... Leggi su formiche (Di mercoledì 31 agosto 2022) La difesa di Taipei ha per la prima volta sparato colpi di avvertimento. Unpezzettino delloquo attorno asi è rotto. La vicenda avviene in mezzo a una delle fasi di più alta tensione dell’ultimo decennio, innescata dalla reazione violenta di Pechino alla visita della Speaker della Camera statunitense, Nancy Pelosi, a inizio agosto. Martedì, il 30 agosto, i soldatiesi hanno sparato razzitrenon identificati che volavano a bassa quota sulla contea di Kinmen – un raggruppamento di isole distanti pochi chilometri dal mainland cinese ma amministrate da Taipei. Successivamente hanno aperto il, con colpi di avvertimento,un drone che ...

FioreFio4 : RT @ElGusty201: Biden chiede al Congresso USA l’invio di armi per un valore di 1.1 miliardi di $ a Taiwan Le Isole Solomone negano l’attra… - mon5745 : RT @ElGusty201: Biden chiede al Congresso USA l’invio di armi per un valore di 1.1 miliardi di $ a Taiwan Le Isole Solomone negano l’attra… - LordSobrius : RT @opinions_250: ??#Taiwan apre il fuoco contro i droni cinesi che violano lo spazio aereo?? #Pechino #China #USA #Taiwanchina #WAR https… - opinions_250 : ??#Taiwan apre il fuoco contro i droni cinesi che violano lo spazio aereo?? #Pechino #China #USA #Taiwanchina #WAR - Loredanataberl1 : RT @ElGusty201: Biden chiede al Congresso USA l’invio di armi per un valore di 1.1 miliardi di $ a Taiwan Le Isole Solomone negano l’attra… -