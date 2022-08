Stadler | in 1° semestre 2022 +4% ricavi e +90% acquisizione ordini su anno

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Roma, 31 ago. (Adnkronos) - Ottime performance operative e forte domanda costante per la svizzeranel primodel. A farlo sapere è la stessa azienda costruttrice di veicoli ferroviari. Isono in aumento del 4%, a 5,1 miliardi di franchi (circa 5,2 miliardi di euro). L'degliè aumentata del 90%, a 6 miliardi di franchi, previsione per l'interogià raggiunta a fine giugno. Il portafoglioè cresciuto del 22%, a 21,7 miliardi di franchi, rispetto a fine 2021. Il margine operativo netto (ebit) è aumentato del 36%, a 66,8 milioni di franchi, e si è registrato un miglioramento del margine ebit del 4,5%.