SpaceX, altri due 'noiosi' voli Starlink (Di mercoledì 31 agosto 2022) Mentre tutto il mondo attendeva il debutto del mega-razzo Space Launch System per la prima missione del programma lunare Artemis, la SpaceX, quasi senza farsi notare ha eseguito altre due missioni orbitali per la costellazione Starlink. Leggi su aliveuniverse.today (Di mercoledì 31 agosto 2022) Mentre tutto il mondo attendeva il debutto del mega-razzo Space Launch System per la prima missione del programma lunare Artemis, la, quasi senza farsi notare ha eseguito altre due missioni orbitali per la costellazione

CalderoneLuca : Pare che questa sera potremmo vedere ancora altri test a #BocaChica, questa volta però del prototipo di Starship… - CalderoneLuca : Questa mattina alle ore 07:40 CEST è stato lanciato con successo un razzo #Falcon9 della #SpaceX per portare in orb… - andreabettini : Altri 46 satelliti Starlink in orbita - Lapo17057779 : @lolly1150 @Link4Universe SpaceX non streamma i test dei motori ma ci sono altri canali come NasaSpaceflight che ha… - jornalistavitor : RT @andreabettini: In attesa del lancio della missione #Artemis1 verso la Luna, un'altra partenza dal Kennedy Space Center: @SpaceX ha port… -