Solo il tetto al prezzo del gas può evitare la recessione, dice Emma Marcegaglia (Di mercoledì 31 agosto 2022) «Siamo in un momento paragonabile alla crisi dell'euro del 2010 o alla pandemia. Servono misure urgenti sui prezzi dell'energia a livello europeo o il mercato unico rischia di rompersi e la recessione sarà inevitabile, con conseguenze di lungo periodo». Emma Marcegaglia, ex presidente di Confindustria ed Eni, oggi alla guida del gruppo siderurgico di famiglia insieme al fratello Antonio, conferma – in un'intervista a Repubblica – il rischio di «desertificazione industriale» arrivata dagli industriali del Nord: «Questi prezzi dell'energia, per un Paese manifatturiero come l'Italia, non sono sostenibili. Le nostre imprese devono competere con quelle americane, che pagano sette volte meno, ma anche con spagnole e francesi, che hanno prezzi calmierati. I rischi di non stare sul mercato, e di chiudere, sono concreti. Questo si aggiunge ...

