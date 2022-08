Quella volta, 25 anni fa, quando Gorbaciov andò al Film Festival di Giffoni (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAnche il Giffoni Film Festival e il suo ideatore e fondatore Claudio Gubitosi rendono omaggio alla memoria di Michail Gorbaciov il quale partecipò al GFF nel 1997 in un paese che lo accolse con grande entusiasmo. “Per le generazioni attuali – spiega Gubitosi – credo che l’immagine più forte sia sempre Quella dell’abbattimento del muro di Berlino. Tutti questi momenti immagino che lui li abbia vissuti nella più assoluta solitudine e paura, con un sistema che cominciava ad essere intollerante e perfino pronto a costruire un tradimento di Gorbaciov. Gorbaciov fu ospite a Giffoni nel 1997. Cinque anni dopo essere stato estromesso e aver lasciato il potere a Boris Eltsin, che lo umiliò duramente in ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAnche ile il suo ideatore e fondatore Claudio Gubitosi rendono omaggio alla memoria di Michailil quale partecipò al GFF nel 1997 in un paese che lo accolse con grande entusiasmo. “Per le generazioni attuali – spiega Gubitosi – credo che l’immagine più forte sia sempredell’abbattimento del muro di Berlino. Tutti questi momenti immagino che lui li abbia vissuti nella più assoluta solitudine e paura, con un sistema che cominciava ad essere intollerante e perfino pronto a costruire un tradimento difu ospite anel 1997. Cinquedopo essere stato estromesso e aver lasciato il potere a Boris Eltsin, che lo umiliò duramente in ...

