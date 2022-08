Naufragio migranti, recuperato quinto cadavere in mare Sardegna (Di mercoledì 31 agosto 2022) È stato recuperato anche il quinto cadavere del Naufragio di migranti nel sud Sardegna. Era stato avvistato questa mattina da un elicottero della Guardia costiera a circa due miglia dall'isola Rossa, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 31 agosto 2022) È statoanche ildeldinel sud. Era stato avvistato questa mattina da un elicottero della Guardia costiera a circa due miglia dall'isola Rossa, ...

