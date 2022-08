Milan-RedBird | ci siamo | arriva il closing | cosa cambia

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Quello di mercoledì 31 agosto 2022 è il giorno dei giorni in casa, quello più importante degli ultimi mesi dopo la grande festa scudetto di maggio (qui vi abbiamo parlato dei guadagni da Tricolore dei rossoneri). Dopo l’accordo preliminare, seguito da tante voci, dubbi e rumors,ha infatti completato l’acquisizione del club rossonero rilevando il 99,93% delle quote da Elliott. Firma nero su bianco e stretta di mano definitiva tra Gerry Cardinale, ex banchiere di Goldman Sachs nonché fondatore e Managing Partner di, e la famiglia Singer che gestisce il fondo Elliott fino a poche ore fa proprietario del. I campioni d’Italia passano dunque di mano per 1,2 miliardi di euro, unfortemente voluto da entrambe le parti per proseguire la crescita e il ritorno vincente del ...