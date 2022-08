MERCATO MILAN TOP NEWS – Ufficiale il passaggio a RedBird, fatta per Vranckx (Di mercoledì 31 agosto 2022) Sono diverse le notizie di oggi sul MILAN, dal MERCATO a tanto altro ancora. Le top NEWS di oggi, 31 agosto 2022, nelle schede. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 31 agosto 2022) Sono diverse le notizie di oggi sul, dala tanto altro ancora. Le topdi oggi, 31 agosto 2022, nelle schede.

lucabianchin7 : Mercato #Milan penultimo giorno. ??Il costo di #Vranckx: 1 milione di prestito, 12 di riscatto ??Complicazioni per… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Milan sempre più vicino a #Vranckx del #Wolfsburg Rilancio dei rossoneri nelle ultime ore… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Milan, fatta per #Vranckx dal #Wolfsburg Il centrocampista in città già in serata #SkySport… - Oldino5 : RT @Spina14_acm: Se cedono Skriniar al PSG l’ultimo giorno di mercato sostituendolo con Acerbi giuro che appena salgo a Milano a vedere il… - pietro120672 : RT @Insider1899: Avevo promesso che se #Ziyech non fosse arrivato al #Milan entro il 31/08 mi sarei disattivato: ho sbagliato i tempi dato… -