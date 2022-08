Malika Ayane è fan del suo ex, Cesare Cremonini: “Quando sono andata a vederlo a San Siro mi sono sentita osservata” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Nel 2009 Malika Ayane e Cesare Cremonini ebbero una storia d’amore che, seppur breve, appassionò i fan del gossip. Oggi tra di loro sono rimasti affetto e stima come testimonia il fatto che la cantante ha presenziato a uno dei recenti show estivi del cantautore. “Quando sono andata a vedere Cesare quest’estate a San Siro: inutile girarci intorno, mi sono sentita osservata”, ha raccontato a Chi. “Ma se tu hai tifato per quella persona, ancor prima che per il sentimento, come fai a cancellarla?”. Nel passato sentimentale di Malika anche un matrimonio, “due convivenze e una serie di amori passionali. Però ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Nel 2009ebbero una storia d’amore che, seppur breve, appassionò i fan del gossip. Oggi tra di lororimasti affetto e stima come testimonia il fatto che la cantante ha presenziato a uno dei recenti show estivi del cantautore. “a vederequest’estate a San: inutile girarci intorno, mi”, ha raccontato a Chi. “Ma se tu hai tifato per quella persona, ancor prima che per il sentimento, come fai a cancellarla?”. Nel passato sentimentale dianche un matrimonio, “due convivenze e una serie di amori passionali. Però ...

FQMagazineit : Malika Ayane è fan del suo ex, Cesare Cremonini: “Quando sono andata a vederlo a San Siro mi sono sentita osservata” - lavocemanduria : Non ti fermare al titolo, leggi per intero la notizia e condividila - GammaStereoRoma : Malika Ayane - Una Ragazza - leone52641 : RT @__Marian136: A domani?? Malika Ayane - La prima cosa bella (official videoclip) - __Marian136 : A domani?? Malika Ayane - La prima cosa bella (official videoclip) -