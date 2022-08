Lo invitano al loro matrimonio | Keanu Reeves non li conosce ma ci va lo stesso

fanpage : Incredibile ma vero: la coppia di sposini ha provato a invitare Keanu Reeves al loro matrimonio Quando si è presen… - ElisaeTh19 : Keanu quando vuoi venire a bere un caffe' sei il benvenuto eh , la voglio pure io la sorpresa ?? - afgianas : RT @DonatellaPurger: Twitter è invaso da una marea di troll stavolta del #Pd che aggrediscono noi del #TerzoPolo o subdolamente ci invitano… - AugustoSabatel2 : RT @DonatellaPurger: Twitter è invaso da una marea di troll stavolta del #Pd che aggrediscono noi del #TerzoPolo o subdolamente ci invitano… - lelerivolta : @ardigiorgio @CarloCalenda Dimostrazione che i giornalisti se la cantano e se la suonano come vogliono, per quello si invitano tra loro. -

Un po' per scherzare, un po' perché interessato a Francesca, Antonio si lascia coinvolgere nel gruppo dei ragazzi, che loa passare conla domenica in uno "chalet" sul mare. Nello "...Premiazione dei vincitori L'iniziativa è aperta a tutti, per la buona riuscita degli incontri, situtte le persone interessate a prenotare lapartecipazione (Sergio 3357421775 Antonio ...A partire dall’arrivo in laguna qualche ora prima delle nozze fino al tango degli sposi riservato ai loro invitati, la coppia di sportivi ha saputo regalare una cerimonia raffinata ed elegante.Succede che Hailey (@mediocrehailey), così si chiama la protagonista di un video alquanto assurdo pubblicato dalla medesima su Tik Tok, ha mangiato la torta degli sposi prima che la coppia procedesse ...