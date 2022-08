LIVE Berrettini-Grenier 2-6 6-1 7-6, US Open 2022 in DIRETTA: Matteo vince il tie-break 7-4 e passa a condurre (Di mercoledì 31 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CAMILA GIORGI-KEYS (2° MATCH DALLE 17.00) 7-4 SET Berrettini! Servizio e dritto in avanzamento, a Grenier scappa di pochissimo il passante incrociato di rovescio e Matteo passa avanti nel match! 6-4 Berrettini, DUE SET POINT: in rete il dritto a seguire il servizio. 6-3 Berrettini, CHE PUNTO DI Matteo E TRE SET POINT! Grenier prova a rallentare lo scambio, l’azzurro gli cambia le traiettorie, poi dritto centrale, discesa a rete e splendida volée a chiudere col francese che perde il cappellino nella rincorsa! 5-3 Berrettini, buona prima e dritto in avanzamento di Grenier. 5-2 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CAMILA GIORGI-KEYS (2° MATCH DALLE 17.00) 7-4 SET! Servizio e dritto in avanzamento, ascappa di pochissimo ilnte incrociato di rovescio eavanti nel match! 6-4, DUE SET POINT: in rete il dritto a seguire il servizio. 6-3, CHE PUNTO DIE TRE SET POINT!prova a rallentare lo scambio, l’azzurro gli cambia le traiettorie, poi dritto centrale, discesa a rete e splendida volée a chiudere col francese che perde il cappellino nella rincorsa! 5-3, buona prima e dritto in avanzamento di. 5-2 ...

zazoomblog : LIVE – Berrettini-Grenier 2-6 6-1 0-1 secondo turno Us Open 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Berrettini-Grenier… - zazoomblog : LIVE – Berrettini-Grenier 2-4 secondo turno Us Open 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Berrettini-Grenier #secondo… - zazoomblog : LIVE – Berrettini-Grenier 1-2 secondo turno Us Open 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Berrettini-Grenier #secondo… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Grenier 1-2 US Open 2022 in DIRETTA: break del francese nel terzo game - #Berrettini-Grenier… - partidosonline5 : Grenier vs Berrettini en directo HD Grenier vs Berrettini live in HD -