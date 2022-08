La Juve vince 2-0 contro lo Spezia, grazie a un gol di Milik al 92? (Di mercoledì 31 agosto 2022) Mentre il Napoli si ferma solo al pareggio contro il Lecce, la Juve vince contro lo Spezia con un gol dell’ex Napoli Arkadius Milik al 92esimo. Subentrato solo all’85’ a Vlahovic, l’attaccante polacco ha festeggiato il suo esordio in bianconero con un gol che vale la vittoria per la formazione di Allegri. In pieno recupero, arriva un errore di Reca, Miretti va al cross da destra verso il centro dell’area di rigore: Kiwior buca l’intervento difensivo favorendo il polacco che di sinistro buca Dragowski. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 31 agosto 2022) Mentre il Napoli si ferma solo al pareggioil Lecce, lalocon un gol dell’ex Napoli Arkadiusal 92esimo. Subentrato solo all’85’ a Vlahovic, l’attaccante polacco ha festeggiato il suo esordio in bianconero con un gol che vale la vittoria per la formazione di Allegri. In pieno recupero, arriva un errore di Reca, Miretti va al cross da destra verso il centro dell’area di rigore: Kiwior buca l’intervento difensivo favorendo il polacco che di sinistro buca Dragowski. L'articolo ilNapolista.

_deenise19 : In pratica la Juve vince quando sono allo stadio ma cosa più importante Di Maria aspetta che ci sia io allo stadio… - persemprecalcio : ?? La #Juve passa per 2-0 sullo #Spezia dopo una gara tutt'altro che facile, decisa da una prodezza di #Vlahovic e… - infernALE96 : Oggi la Juve vince una partita che dire imbarazzante è un complimento sotto tutti i punti di vista, perchè? Per ave… - azulejos80 : @marcodellolio Se non si vince con la Juve avrete ragionare, altrimenti, almeno personalmente, per una vittoria con… - napolista : La Juve vince 2-0 contro lo Spezia, grazie a un gol di #Milik al 92' L’attaccante polacco, entrato all’85’, ha fes… -