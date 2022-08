Il nucleare è un affare a perdere (Di mercoledì 31 agosto 2022) Dal Centrodestra a Italia Viva si fa a gara nel dipingere il nucleare come la soluzione perfetta per affrontare le difficoltà che stiamo assistendo, a partire dalla crisi economica e per finire al caro bollette. La balla del nucleare economico: per realizzare una centrale servono 10 miliardi Peccato che le cose siano piuttosto diverse da come ce le raccontano perché per costruire una centrale occorrono una decina di anni, un lasso di tempo che le rende inutili per tamponare l’emergenza energetica che vivremo già a partire da questo autunno, e una vagonata di denaro. Già perché da Matteo Salvini a Silvio Berlusconi e Ettore Rosato, nessuno ha sottolineato come per realizzare un singolo impianto atomico sono necessari – almeno sulla carta – dai 5 ai 10 miliardi di euro. Può sembrare tanto ma questo prezzo, in realtà, è soltanto una stima che, secondo il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 31 agosto 2022) Dal Centrodestra a Italia Viva si fa a gara nel dipingere ilcome la soluzione perfetta per affrontare le difficoltà che stiamo assistendo, a partire dalla crisi economica e per finire al caro bollette. La balla deleconomico: per realizzare una centrale servono 10 miliardi Peccato che le cose siano piuttosto diverse da come ce le raccontano perché per costruire una centrale occorrono una decina di anni, un lasso di tempo che le rende inutili per tamponare l’emergenza energetica che vivremo già a partire da questo autunno, e una vagonata di denaro. Già perché da Matteo Salvini a Silvio Berlusconi e Ettore Rosato, nessuno ha sottolineato come per realizzare un singolo impianto atomico sono necessari – almeno sulla carta – dai 5 ai 10 miliardi di euro. Può sembrare tanto ma questo prezzo, in realtà, è soltanto una stima che, secondo il ...

