Il Milan è di RedBird | closing in mattinata Si attende il comunicato

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Ufficiosa la cessione delda Elliott a, per il 'Corriere della Sera', arrivato stamattina. In attesa di ufficialità

AntoVitiello : ??Riccardo #Silva sarà l'unico investitore italiano in un pool di investitori americani molto prestigiosi di… - AntoVitiello : ???Ufficiale RedBird Capital Partners ('RedBird') ha annunciato oggi di aver completato l'acquisizione dell'Associaz… - lucabianchin7 : Tra gli investitori nel #Milan con #RedBird ci sarà anche un italiano, forse l’unico dell’operazione: Riccardo… - DiBellaAle : RT @ChrisElMuss: Benvenuto #RedBird e grazie di cuore #Elliott #Milan #Sempre - mAnUeL_MiNgHiNi : Inizia una nuova era ?? Grazie Elliot per aver sistemato il Milan riportandolo ad essere una società vera di calcio… -

Il, tra le scorie del pareggio col Sassuolo e la fibrillazione per l'ufficialità del closing che consegnerà il club a, deve ancora completare le vicende di mercato. E, dopo l'arrivo di ...è sempre più vicina ad acquisire il 99.97% deled Elliott uscirà di scena. E' il giorno del closing per il club rossonero: a breve arriveranno le firme e poi il comunicato della società, ...Finisce l’era Elliott al Milan. Con un nota ufficiale, il club rossonero ha comunicato che RedBird Capital Partners ha completato l’acquisizione del club per 1,2 miliardi di euro. Il fondo presieduto ...Il Direttore dell’area tecnica e il Direttore Sportivo continueranno nel loro lavoro per far crescere ancora di più il Milan I rinnovi di Paolo Maldini e Frederic Massara, convinti dal progetto di ...