OA_Sport : VIDEO Fognini-Karatsev 3-2, US Open 2022: highlights e sintesi. Incredibile rimonta da 0-2, ora Nadal! -

SPORTFACE.IT

GLIDI FOGNINI - KARATSEV Foto: LaPresse... con quest'ultimo che a sorpresa ha fatto fuori. Dove vedere Sinner - Auger - Aliassime in ... 1° turno Masters 1000 Cincinnati, Sinner - Kokkinakis: gliCondividi: Fai clic qui per ... Highlights Nadal-Hijikata 4-6 6-2 6-3 6-3, primo turno Us Open 2022 (VIDEO) Il video con gli highlights si Nadal-Hijikata, primo turno degli Us Open 2022. Torna a New York e lo fa con una vittoria il campione maiorchino.Rafael Nadal was involved in a testy exchange with a journalist at the US Open after it was put to him that he receives preferential treatment from umpires.