Elezioni | Bonelli accusato da esponenti dei Verdi di aver detto “sì” al termovalorizzatore di Roma Ecco le sue parole a La7

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 agosto 2022) “Sul tema della termovalorizzazione, come nel caso di, abbiamo sottoscritto un programma in cui non abbiamono a una termovalorizzazione. Abbiamoche era possibile utilizzare l’impianto già esistente” per ampliarlo. Così Angelo, co-portavoce di Europa Verde a In Onda su La7. Noi, spiega, “abbiamoche dobbiamo spingere la raccolta differenziata al massimo” e “tutto ciò che non si può differenziare poteva andare attrso il potenziamento dell’inceneritore esistente che è quello di San Vittore”. Quello, continua rispondendo al giornalista Fubini, presente in studio, “è un”. Una frase che ha subito scatenato le polemiche, anche interne allo stesso partito. “Sono a dir poco stupita dalledel mio ...