Colpito da un fulmine sul Gran Sasso, il ragazzo ora è cosciente (Di mercoledì 31 agosto 2022) Sono in sensibile miglioramento le condizioni di Simone Toni, il giovane di 28 anni di Tivoli ricoverato all'ospedale dell'Aquila da sabato scorso, dopo essere stato Colpito da un fulmine durante un'escursione insieme a due amici sul Gran Sasso. Lo ha comunicato l'Asl dell'Aquila.

