Busta col proiettile | solidarietà bipartisan a Nicola Franco | contro di te un gesto ignobile

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Sono frutti avvelenati quelli che germogliano da una campagna elettorale che la sinistra ha avvelenato con fiumi d’insulti e di polemiche strumentali, purché al vetriolo. Quanto accaduto negli uffici del VI Municipio Torri di Roma rientra in uno di quei casi: unacon all’interno unda caccia è stata lasciata intorno alle 13 di ieri, secondo quanto apprende Adnkronos, sul bancone dell’usciere, in quel momento assente, dell’ufficio della segreteria di presidenza del VI Municipio Torri. Il pacco, con l’intestazione scritta al computer, era indirizzato al delegato ai rifiuti. Roma,calibro 12 inal presidente del VI Municipio,Sul posto i poliziotti e gli artificieri – che per ragioni di sicurezza hanno evacuato l’intero piano in via Duilio ...