Bologna, fiaccolata in memoria di Alessandra Matteuzzi. Il sindaco: «Bisogna fare di più» (Di mercoledì 31 agosto 2022) Centinaia di fiaccole accese hanno illuminato Bologna e il quartiere Navile in ricordo di Alessandra Matteuzzi. Tra i tanti presenti che hanno sfidato il maltempo, anche il sindaco Matteo Lepore che ieri, 30 agosto, durante il funerale ha puntato il dito contro le istituzioni: «Bologna fa tanto, ma non basta. Bisogna che ci siano gli strumenti per intervenire prima». La fiaccolata è partita da piazza Liber Paradisus, con direzione proprio quella casa in cui Alessandra viveva e sotto la quale è stata uccisa. «Questa fiaccolata è per Alessandra ma è anche per tutte le donne», ha detto ai giornalisti presenti Andrea, il cugino della 56enne uccisa da Giovanni Padovani, l’ex fidanzato che aveva denunciato per stalking: ... Leggi su open.online (Di mercoledì 31 agosto 2022) Centinaia di fiaccole accese hanno illuminatoe il quartiere Navile in ricordo di. Tra i tanti presenti che hanno sfidato il maltempo, anche ilMatteo Lepore che ieri, 30 agosto, durante il funerale ha puntato il dito contro le istituzioni: «fa tanto, ma non basta.che ci siano gli strumenti per intervenire prima». Laè partita da piazza Liber Paradisus, con direzione proprio quella casa in cuiviveva e sotto la quale è stata uccisa. «Questaè perma è anche per tutte le donne», ha detto ai giornalisti presenti Andrea, il cugino della 56enne uccisa da Giovanni Padovani, l’ex fidanzato che aveva denunciato per stalking: ...

