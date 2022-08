Biden: determinato a vietare le armi d’assalto negli Stati Uniti (Di mercoledì 31 agosto 2022) "Sono determinato a vietare le armi d'assalto in questo Paese. L'ho fatto una volta in passato, e lo faremo di nuovo". Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, parlando in Pennsylvania del suo Safer America Plan. "I nostri ragazzi dovrebbero imparare a leggere a scuola, non a chinarsi e coprirsi", ha detto nel corso del suo comizio. Biden, nel primo dei tre discorsi previsti in uno stato fondamentale per le elezioni di midterm, ha detto ancora: "Per l'amor di Dio, quale buona ragione c'è di avere armi da guerra al di fuori di una zona di guerra?". Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 31 agosto 2022) "Sonoled'assalto in questo Paese. L'ho fatto una volta in passato, e lo faremo di nuovo". Lo ha dichiarato il presidente degli, Joe, parlando in Pennsylvania del suo Safer America Plan. "I nostri ragazzi dovrebbero imparare a leggere a scuola, non a chinarsi e coprirsi", ha detto nel corso del suo comizio., nel primo dei tre discorsi previsti in uno stato fondamentale per le elezioni di midterm, ha detto ancora: "Per l'amor di Dio, quale buona ragione c'è di avereda guerra al di fuori di una zona di guerra?".

Artemid32071416 : RT @FAcciari: E se invece di mandare armi ed aiuti al pupazzo in mimetica pensassimo alle aziende che non riaprono, ed ai posti di lavoro p… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #biden: Sono determinato a vietare le #armi d'assalto negli Stati Uniti» - ilmessaggeroit : #biden: Sono determinato a vietare le #armi d'assalto negli Stati Uniti» - ANaturesio63bis : RT @FAcciari: E se invece di mandare armi ed aiuti al pupazzo in mimetica pensassimo alle aziende che non riaprono, ed ai posti di lavoro p… - FAcciari : E se invece di mandare armi ed aiuti al pupazzo in mimetica pensassimo alle aziende che non riaprono, ed ai posti d… -