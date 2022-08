Bargiggia: “Navas al Napoli, non è ancora chiusa” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Calciomercato Napoli ancora aperta la pista che porta a Keylor Navas anche se secondo Paolo Bargiggia la strada è molto complicata. Il club azzurro ha tempo fino al 1 settembre alle 20.00 per cercare di chiudere la trattativa. Il giornalista sportivo ha dato gli ultimi aggiornamenti su Navas ed ha scritto: “Nuovo contatto in tarda mattinata tra il PSG e il Napoli per Keylor Navas: distanza definita ancora “abissale” da chi è coinvolto nella trattativa. C’è distanza sui soldi dello stipendio, sui soldi della buonuscita e sulle modalità operazione. Ma non ancora chiusa!” Il problema resta sempre la buonuscita che il giocatore deve avere dal Psg. Il costaricense avrebbe anche l’accordo con il Napoli ma ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 31 agosto 2022) Calciomercatoaperta la pista che porta a Keyloranche se secondo Paolola strada è molto complicata. Il club azzurro ha tempo fino al 1 settembre alle 20.00 per cercare di chiudere la trattativa. Il giornalista sportivo ha dato gli ultimi aggiornamenti sued ha scritto: “Nuovo contatto in tarda mattinata tra il PSG e ilper Keylor: distanza definita“abissale” da chi è coinvolto nella trattativa. C’è distanza sui soldi dello stipendio, sui soldi della buonuscita e sulle modalità operazione. Ma non!” Il problema resta sempre la buonuscita che il giocatore deve avere dal Psg. Il costaricense avrebbe anche l’accordo con ilma ...

