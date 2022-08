Arabia Saudita: 45 anni di galera per un post sui social (Di mercoledì 31 agosto 2022) Roma, 31 ago – Spesso in Italia ci lamentiamo delle restrizioni individuali o di massa imposte dalle policy dei vari social media. In un paese che si definisce, non sempre a ragione, “orgogliosamente democratico”, ci sta. Anche se vanno fatte le giuste eccezioni per molti casi in cui gli utenti italiani vengono bloccati, bannati o cancellati, semplicemente per aver pubblicato immagini o opinioni scomode. Soprattutto, inutile dirlo, se sono opinioni non allineate con il progressismo egemone della nuova “cultura” occidentale. Ci sono però paesi che, anche per difendersi da questa nuova cultura decadente imposta ai popoli dall’ideologia mondialista, usano l’estremo opposto per tutelarsi. Tra questi, vi è certamente la moderna Arabia Saudita che non rinuncia a mantenere in patria il severo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 31 agosto 2022) Roma, 31 ago – Spesso in Italia ci lamentiamo delle restrizioni individuali o di massa ime dalle policy dei varimedia. In un paese che si definisce, non sempre a ragione, “orgogliosamente democratico”, ci sta. Anche se vanno fatte le giuste eccezioni per molti casi in cui gli utenti italiani vengono bloccati, bannati o cancellati, semplicemente per aver pubblicato immagini o opinioni scomode. Soprattutto, inutile dirlo, se sono opinioni non allineate con il progressismo egemone della nuova “cultura” occidentale. Ci sono però paesi che, anche per difendersi da questa nuova cultura decadente ima ai popoli dall’ideologia mondialista, usano l’estremo opo per tutelarsi. Tra questi, vi è certamente la modernache non rinuncia a mantenere in patria il severo ...

Agenzia_Ansa : Una donna saudita è stata condannata a 45 anni di carcere per i suoi post sui social media, a poche settimane da un… - ruttodibosco : RT @flayawa: Il governo che oggi vi chiede di “sacrificarvi per la pace” è lo stesso che, per migliorare i rapporti con l’Arabia Saudita, d… - NuurulAin11 : @CWBChicago #MuhammadQasimDreams 20 giugno 2017 Il principe ereditario dell'Arabia Saudita è morto. Fatto I: 20 mag… - alpardu : RT @flayawa: @emiferri91 Assolutamente no. Ci sono 59 conflitti nel mondo alcuni dei quali alimentati proprio dall’Italia come il vero e pr… - laura99164560 : RT @annamariamoscar: 45 anni di carcere per un post sui social, la condanna più lunga mai inflitta a una donna in Arabia Saudita https://t.… -