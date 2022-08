America’s Cup 2024 | World Series a Cagliari? L’incontro tra Sirena e Team New Zealand | “Regate a ottobre 2023”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 31 agosto 2022) LaCupsi disputerà a Barcellona. La prossima edizione della competizione sportiva più antica al mondo andrà in scena nella località spagnola tra un paio di anni (settembre-è la finestra annunciata, ma le date esatte devono ancora essere comunicate). Al momento si sono iscritti cinque sodalizi:Newdifenderà la Vecchia Brocca, Ineos Britannia è il Challenger of Record (primo degli sfidanti), Luna Rossa ci riprova dopo aver fatto tremare i Kiwi lo scorso anno ad Auckland, Alinghi ritorna all’assalto dopo il doppio sigillo tra 2003 e 2007, American Magic cerca un pronto riscatto dopo la dolorosa scuffia. Le varie squadre si stanno preparando in maniera febbrile, si stanno allestendo le varie formazioni e si stanno progettando le imbarcazioni. Resta un grosso nodo ...