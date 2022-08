Vincitori: di MTV “VMAs” 2022, ecco la lista completa (Di martedì 30 agosto 2022) MTV rivela i Vincitori dei “Video Music Awards” 2022 (“VMAs”). Jack Harlow domina la serata con 4 premi, seguito da Lil Nas X e Taylor Swift con 3 riconoscimenti. È arrivato il momento di scoprire i Vincitori di MTV VMAs 2022! Partiamo subito da una fantastica notizia per i Måneskin, che si sono portati a casa il primo Moon Person della loro carriera nella categoria Best Alternative! Bad Bunny si è guadagnato uno dei premi più prestigiosi della serata, quello di Artist of the Year. L’ultimo disco di Harry Styles “Harry’s House” è stato eletto Best Album, il singolo di Billie Eilish “Happier Than Ever” è Song of The Year. Taylor Swift è salita sul palco due volte per ritirare il Video of The Yeare il Best Longform Video, entrambi ottenuti grazie a “All Too Well” (10 Minute ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 30 agosto 2022) MTV rivela idei “Video Music Awards”(“”). Jack Harlow domina la serata con 4 premi, seguito da Lil Nas X e Taylor Swift con 3 riconoscimenti. È arrivato il momento di scoprire idi MTV! Partiamo subito da una fantastica notizia per i Måneskin, che si sono portati a casa il primo Moon Person della loro carriera nella categoria Best Alternative! Bad Bunny si è guadagnato uno dei premi più prestigiosi della serata, quello di Artist of the Year. L’ultimo disco di Harry Styles “Harry’s House” è stato eletto Best Album, il singolo di Billie Eilish “Happier Than Ever” è Song of The Year. Taylor Swift è salita sul palco due volte per ritirare il Video of The Yeare il Best Longform Video, entrambi ottenuti grazie a “All Too Well” (10 Minute ...

