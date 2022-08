VIDEO Tsitsipas-Galan 1-3, US Open 2022: highlights e sintesi. Greco irriconoscibile (Di martedì 30 agosto 2022) Un a dir poco irriconoscibile Stefanos Tsitsipas esce clamorosamente al primo turno degli US Open 2022 per mano del colombiano Daniel Elahi Galan, che ha battuto il Greco in tre set con il punteggio finale di 6-0, 6-1, 3-6, 7-5. Dopo i primi due set totalmente da dimenticare, il tennista Greco (#5 al mondo della classifica ATP) sembrava essersi definitivamente ripreso aggiudicandosi con forza il terzo set, cercando dunque la rimonta dallo 0-2; nel quarto e decisivo set, invece, anche per merito di uno strepitoso Galan (va sottolineata la qualità del tennis offerto dal colombiano) Tsitsipas si è dovuto arrendere. Desta scalpore, naturalmente, la sua eliminazione, dal momento che si trattava del match d’esordio al torneo statunitense per ... Leggi su oasport (Di martedì 30 agosto 2022) Un a dir pocoStefanosesce clamorosamente al primo turno degli USper mano del colombiano Daniel Elahi, che ha battuto ilin tre set con il punteggio finale di 6-0, 6-1, 3-6, 7-5. Dopo i primi due set totalmente da dimenticare, il tennista(#5 al mondo della classifica ATP) sembrava essersi definitivamente ripreso aggiudicandosi con forza il terzo set, cercando dunque la rimonta dallo 0-2; nel quarto e decisivo set, invece, anche per merito di uno strepitoso(va sottolineata la qualità del tennis offerto dal colombiano)si è dovuto arrendere. Desta scalpore, naturalmente, la sua eliminazione, dal momento che si trattava del match d’esordio al torneo statunitense per ...

