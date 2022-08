Ultime Notizie Roma del 30-08-2022 ore 15:10 (Di martedì 30 agosto 2022) Romadailynews radiogiornale martedì 30 agosto Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno essere in primo piano la squadra di tecnici dell’agenzia internazionale per l’energia atomica visiterà la centrale nucleare Ucraina di zaporizhia da mercoledì a sabato da domani l’ho detto il direttore della Yara grossi la missione arrivata km da via ieri sera la situazione nella centrale in mano le forze di invasione russe e da giorni al centro di tensioni tra Mosca e chi è il Ministero degli Esteri Russo ha denunciato che suda polizia il regime anch’io se sta facendo terrorismo nucleare più carino intanto denunciano per le forze russe hanno catturato 485 civili nella regione di insaporisce 207 di loro sono ancora tenuti in ostaggio andiamo insieme quando vieni stazione biden intende chiedere formalmente al Congresso di approvare una vendita di armi per 1,1 ... Leggi su romadailynews (Di martedì 30 agosto 2022)dailynews radiogiornale martedì 30 agosto Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno essere in primo piano la squadra di tecnici dell’agenzia internazionale per l’energia atomica visiterà la centrale nucleare Ucraina di zaporizhia da mercoledì a sabato da domani l’ho detto il direttore della Yara grossi la missione arrivata km da via ieri sera la situazione nella centrale in mano le forze di invasione russe e da giorni al centro di tensioni tra Mosca e chi è il Ministero degli Esteri Russo ha denunciato che suda polizia il regime anch’io se sta facendo terrorismo nucleare più carino intanto denunciano per le forze russe hanno catturato 485 civili nella regione di insaporisce 207 di loro sono ancora tenuti in ostaggio andiamo insieme quando vieni stazione biden intende chiedere formalmente al Congresso di approvare una vendita di armi per 1,1 ...

mirkocalemme : È stato un lunedì intenso, ma senza sostanziali novità per #Ronaldo. L'ipotesi #Napoli non è ancora tramontata, ma… - sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - SkyTG24 : 'Andate a votare, l'Italia ce la farà anche questa volta' Le parole di #Draghi dal palco di #Rimini… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Palermo, il giorno di Saric: arrivo in città e contratto firmato al Barbera. Le... - Mediagol : Palermo, il giorno di Saric: arrivo in città e contratto firmato al Barbera. Le... -