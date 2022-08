UFFICIALE Tottenham, Romero riscattato dall’Atalanta: il comunicato (Di martedì 30 agosto 2022) Il Tottenham ha ufficializzato il riscatto dall’Atalanta di Romero: il comunicato Attraverso una nota UFFICIALE, il Tottenham ha annunciato il riscatto dall’Atalanta del difensore Romero. IL comunicato – «Siamo lieti di annunciare la firma permanente di Cristian Romero. Dopo essere entrato inizialmente a far parte del Club con un prestito stagionale dall’Atalanta nell’agosto 2021, il nazionale argentino ha concordato un accordo che durerà fino al 2027». ?? We are delighted to announce the permanent signing of Cristian Romero.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 30, 2022 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 agosto 2022) Ilha ufficializzato il riscattodi: ilAttraverso una nota, ilha annunciato il riscattodel difensore. IL– «Siamo lieti di annunciare la firma permanente di Cristian. Dopo essere entrato inizialmente a far parte del Club con un prestito stagionalenell’agosto 2021, il nazionale argentino ha concordato un accordo che durerà fino al 2027». ?? We are delighted to announce the permanent signing of Cristian.—Hotspur (@SpursOfficial) August 30, 2022 L'articolo proviene da Calcio News 24.

