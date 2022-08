Sandro Mazzola e il calcio infinito | Rivera? Ero più forte io A 80 anni sogno ancora di dribblare

globalistIT : - ilfoglio_it : I ritiri di una volta, lo zig zag, le antiche rivalità e il peso di chiamarsi Mazzola: “Rivera? Ero più forte io, è… - Renato65497671 : “Rivera? Ero più forte io, è ovvio”. Il calcio secondo Sandro Mazzola - Mottavia : RT @ValotiRiccardo: Volete ridere? Ho messo Radio Olympia, e c'era in collegamento il grande Sandro Mazzola. il Conduttore: 'LEI È STATO U… - MRZ1977 : RT @ValotiRiccardo: Volete ridere? Ho messo Radio Olympia, e c'era in collegamento il grande Sandro Mazzola. il Conduttore: 'LEI È STATO U… -

Il Foglio

di Antonello Sette "L'8 novembre compirò ottanta anni, ma mi sento ancora un calciatore in attività", racconta al Foglio, fuoriclasse di un calcio indimenticabile, che gioca ancora la sua partita con l'entusiasmo di un bambino innamorato del suo pallone. "Quando guardo il calcio in televisione", racconta ..., fuoriclasse di un calcio indimenticabile, gioca ancora la sua partita con l'entusiasmo di un bambino innamorato del suo pallone. 'Quando guardo il calcio in televisione, cerco ... “Rivera Ero più forte io, è ovvio”. Il calcio secondo Sandro Mazzola Parla l'indimenticabile centrocampista dell'Inter e della Nazionale: "Quando guardo il calcio in televisione cerco innanzi tutto di capire se quelli di oggi sono più forti o più scarsi di me" ...I ritiri di una volta, lo zig zag, le antiche rivalità e il peso di chiamarsi Mazzola. Ma soprattutto l'amore per il gioco: "Sogno tutte le notti e sempre una partita di calcio" ...