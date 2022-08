Sampdoria, Colley rimarrà nonostante il pressing del Maiorca (Di martedì 30 agosto 2022) Buone notizie per Marco Giampaolo, il quale nello scorso fine settimana aveva dichiarato come ci fosse la possibilità di perdere Omar Colley durante gli ultimi giorni di questa sessione di mercato. Allarme rientrato, perchè a quanto scrive Tuttosport, il difensore centrale dei blucerchiati non si muoverà nonostante la corte serrata da parte del Maiorca. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 30 agosto 2022) Buone notizie per Marco Giampaolo, il quale nello scorso fine settimana aveva dichiarato come ci fosse la possibilità di perdere Omardurante gli ultimi giorni di questa sessione di mercato. Allarme rientrato, perchè a quanto scrive Tuttosport, il difensore centrale dei blucerchiati non si muoveràla corte serrata da parte del. SportFace.

sportface2016 : #Sampdoria | #Colley rimarrà nonostante il pressing del #Maiorca - SampNews24 : #Colley-#Sampdoria: la strategia dell’agente per ottenere un ingaggio più alto - clubdoria46 : #Calciomercato #Sampdoria, #Colley resta ma #Ramadani chiede l'adeguamento - SampNews24 : Quale futuro per #Colley e #Murillo? La decisione della #Sampdoria - GTimossi : RT @Telenord: Sampdoria, Giampaolo: 'Dobbiamo fare mea culpa, ma non possono vendere Colley' -