Russia: al via esercitazioni militari con la Cina (Di martedì 30 agosto 2022) Nel mezzo delle crescenti tensioni con l'Occidente la Russia ha annunciato il via delle esercitazioni militari con la Cina. Negli ultimi anni, il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo cinese Xi Jinping hanno sviluppato forti legami personali per rafforzare un partenariato strategico. In passato Mosca e Pechino hanno rifiutato la possibilità di stringere

