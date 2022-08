Roma-Monza, Mourinho: “Partita più difficile di quello che dice il risultato. Oggi grande Abraham” (Di martedì 30 agosto 2022) “È stata la migliore Partita per la tranquillità del risultato. Ma è stata più difficile di quel che dice il risultato. Ci hanno creato difficoltà sul possesso palla, abbiamo cambiato modo di pressare. Questa squadra farà punti quando Stroppa recupererà gli infortunati”. Lo ha detto l’allenatore della Roma, Josè Mourinho dopo la vittoria sul Monza per 3-0 nella quarta giornata di Serie A. Prima doppietta per Paulo Dybala che tocca quota 100 gol in Serie A: “Nel suo caso il talento è a disposizione per la squadra, non è isolato dal resto dei compagni – ha detto il tecnico a Dazn -. Anche in fase difensiva fa un lavoro straordinario. Non viene da una storia facile a livello di infortuni, ma Paulo sta crescendo. Forse anche Scaloni ci deve una ... Leggi su sportface (Di martedì 30 agosto 2022) “È stata la miglioreper la tranquillità del. Ma è stata piùdi quel cheil. Ci hanno creato difficoltà sul possesso palla, abbiamo cambiato modo di pressare. Questa squadra farà punti quando Stroppa recupererà gli infortunati”. Lo ha detto l’allenatore della, Josèdopo la vittoria sulper 3-0 nella quarta giornata di Serie A. Prima doppietta per Paulo Dybala che tocca quota 100 gol in Serie A: “Nel suo caso il talento è a disposizione per la squadra, non è isolato dal resto dei compagni – ha detto il tecnico a Dazn -. Anche in fase difensiva fa un lavoro straordinario. Non viene da una storia facile a livello di infortuni, ma Paulo sta crescendo. Forse anche Scaloni ci deve una ...

TommasoTurci : Pronto un ingresso in campo con musica dedicata per #Belotti durante il riscaldamento di Roma-Monza. Il Gallo è a disposizione. - livescore : ?? 18' Roma 1-0 Monza (Paulo Dybala) ?? 32' Roma 2-0 Monza (Paulo Dybala) Dybala has arrived ???? - OfficialASRoma : ?? Cancelli aperti alle 18:15 #RomaMonza - Bea95816130 : RT @LAROMA24: #RomaMonza, #Mourinho: ''Partita difficile nonostante il risultato, ci hanno creato qualche difficoltà. A #Dybala ho detto ch… - Moussolinho : RT @claudio_june77: @Moussolinho Sta a Venezia alla mostra del cinema, mega hotel, tutto pagato, invece di restare lì a farsi leccare il cu… -