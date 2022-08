Per risparmiare tempo, Meloni sta già lavorando alla sua caduta (Di martedì 30 agosto 2022) Un amico che abita lontano e che di conseguenza vedo solo di tanto in tanto, ogni volta che c’incontriamo, da inguaribile estimatore di Matteo Renzi, mi fa sempre la stessa domanda: «Mi spieghi come si fa a passare in pochi anni dal 40 al 2 per cento?». La prossima volta che ci vedremo gli risponderò: guarda Giorgia Meloni. So bene che la leader di Fratelli d’Italia al 40 per cento deve ancora arrivarci, e finora è accreditata dai sondaggi al massimo del 24. Personalmente, credo che alle elezioni prenderà assai più di quanto oggi le attribuiscono – mi auguro comunque meno del 40 per cento, temo più del 30 – ma quello che mi colpisce è come sia già attivamente impegnata, prima ancora di avere assaggiato il trionfo, a prepararsi la repentina caduta, lungo la stessa strada percorsa da Renzi, e da molti altri prima di lui (praticamente tutti, ciascuno a ... Leggi su linkiesta (Di martedì 30 agosto 2022) Un amico che abita lontano e che di conseguenza vedo solo di tanto in tanto, ogni volta che c’incontriamo, da inguaribile estimatore di Matteo Renzi, mi fa sempre la stessa domanda: «Mi spieghi come si fa a passare in pochi anni dal 40 al 2 per cento?». La prossima volta che ci vedremo gli risponderò: guarda Giorgia. So bene che la leader di Fratelli d’Italia al 40 per cento deve ancora arrivarci, e finora è accreditata dai sondaggi al massimo del 24. Personalmente, credo che alle elezioni prenderà assai più di quanto oggi le attribuiscono – mi auguro comunque meno del 40 per cento, temo più del 30 – ma quello che mi colpisce è come sia già attivamente impegnata, prima ancora di avere assaggiato il trionfo, a prepararsi la repentina, lungo la stessa strada percorsa da Renzi, e da molti altri prima di lui (praticamente tutti, ciascuno a ...

