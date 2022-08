Pagelle Roma-Monza 3-0 | voti e tabellino Serie A 2022 2023

(Di martedì 30 agosto 2022) Ledi, con ie ildella partita valida per la quarta giornata di. Partita attenta della, che rischia poco e colpisce con Dybala finalmente a segno: doppietta per l’argentino, che tocca quota 100 gol nel massimo campionato italiano. Ad arrotondare il risultato è il gol di Ibanez su calcio d’angolo, e nel finale c’è anche il debutto di Belotti, che va vicino al gol centrando Di Gregorio da pochi passi.(3-4-1-2): Rui Patricio 6; Mancini 6, Kumbulla 6 (28? Smalling 6.5), Ibañez 7; Celik 7, Cristante 6, Matic 6, Zalewski 6 (65? Spinazzola); Dybala 8 (65? El Shaarawy 6), Pellegrini 7 (80? Bove sv); Abraham 7,5 (80? Belotti sv). A disposizione: Svilar, Boer, ...

Fili27Filippo : La #Roma vince senza patemi contro il #Monza. #Dybala show e si conta anche l'esordio di #Belotti. Brutte notizie p… - calciomercatoit : #RomaMonza 3-0, le pagelle di - cmdotcom : Roma-Monza, le pagelle di CM: Dybala Toda Joya. Matic d'essai. Sensi è un fantasma - sportface2016 : Le pagelle e il tabellino di #RomaMonza - VoceGiallorossa : ??PRIMAVERA 1 PAGELLE ATALANTA-ROMA 1-4 - Satriano indomabile ???@AlessandroPaoli #ASRoma #Vocegiallorossa #SerieA… -

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 4ª giornata di Serie A 2022/23:Monza Ledei protagonisti del match trae Monza, valido per la 4ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: PAULO DYBALA al termine del primo tempo FLOP: MARLON, ......45 Cosenza - Modena 2 - 1 20:45 Frosinone - Brescia 3 - 0 20:45 Pisa - Como 2 - 2 20:45 Südtirol - Venezia 1 - 2 20:45 Ternana - Reggina 1 - 0 CALCIO - SERIE A 18:30- Cremonese 1 - 0 20:45 ...La Roma trionfa con un netto 3-0 ai danni del Monza nell'anticipo della quarta giornata di Serie A: Dybala mostruoso, Marrone pessimo ...Le pagelle diLe pagelle di Roma-Monza, con i voti e il tabellino della partita valida per la quarta giornata di Serie A 2022/2023.