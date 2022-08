MotoGp, Aprilia: Oliveira e Fernandez saranno i pilota del team Rnf fino al 2024 (Di martedì 30 agosto 2022) Miguel Oliveira e Raul Fernandez saranno i due piloti delle Aprilia RS-GP del team Rnf per le prossime due stagioni in MotoGp. Se infatti nel team ufficiale sono stati confermati i due spagnoli Aleix Espargaró e Maverick Viñales, dal prossimo anno farà la sua comparsa il team satellite Rnf. La coppia di pilota in questo momento sono in KTM. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 30 agosto 2022) Miguele Rauli due piloti delleRS-GP delRnf per le prossime due stagioni in. Se infatti nelufficiale sono stati confermati i due spagnoli Aleix Espargaró e Maverick Viñales, dal prossimo anno farà la sua comparsa ilsatellite Rnf. La coppia diin questo momento sono in KTM. SportFace.

