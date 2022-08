Milan | Pioli | “De Ketelaere punta è una soluzione | gli piace giocarci”

PietroMazzara : Non una bella prova del #Milan contro il #Sassuolo. Le assenze di #Rebic e #Origi hanno privato #Pioli di cambi imp… - AntoVitiello : #Pioli su #Thiaw: “Dovrebbe arrivare domani, giocatore di grande prospettiva, buona tecnica e fisicità, ragazzo che… - AntoVitiello : #Pioli: “#DeKetelaere ha un potenziale importante, ha tutto: qualità, fisicità, sa andare dentro l'area. Ha grande… - mm_Giulio2021 : @mm_Giulio2021 < 30 Agosto 2022 > SASSUOLO - MILAN : 0 - 0 Nel primo tempo il MILAN dei sostituti, scollato e impr… - sportli26181512 : Pioli: 'I giocatori sono consapevoli, penso che le prossime partite saranno diverse': Stefano Pioli è intervenuto i… -

Dopo lo spavento ilprova ad alzare nuovamente la pressione, ma il Sassuolo è bravo a non concedere troppi spazi agli avversari. Anche nella ripresa la squadra digioca stabilmente nella ...Gli uomini diaumentano la pressione nella ripresa, ma mancano di inventiva ed efficacia ... Per ilarriva dunque un pareggio che lo porta per il momento in vetta da solo a quota 8, in ...Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa al termine di Sassuolo-Milan soffermandosi sui propri giocatori: "Ho già visto i giocatori, hanno parlato più loro.Il Milan ci prova, ma il Sassuolo regge bene: finisce senza reti la sfida al Mapei Stadium. I rossoneri si lanciano in avanti ma i neroverdi si difendono bene e vanno più vicini al vantaggio… Leggi ...