Groenlandia | bloccata da un enorme innalzamento del livello del mare

RTL 102.5

... rimasero da soli per 865 giorni, che poi sono quasi tre anni, tra i ghiacchi della: ... e quando bisogna andare in missione per cercare quelle benedette prove, mentre la sua nave è...I due uomini riuscirono però a trovare la prova che laè un'isola, ma scoprirono che ... la fatica e l'attacco di un orso polare, ce la fecero infine, ma trovarono la loro navenel ... Corsa contro il tempo per salvare il beluga bloccato nella Senna. Che però non ce l’ha fatta