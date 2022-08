Genoa ed Ascoli in testa nel campionato cadetto (Di martedì 30 agosto 2022) Genoa ed Ascoli in testa al campionato cadetto. Con le vittorie in trasferta su Pisa (0-1) e Palermo (2-3) le squadre di Blessin e Bucchi conquistano il primo posto in classifica, superando il Cosenza e il Frosinone, sconfitti a Parma (1-0) e Benevento (2-1). Sudtirol ancora a secco di punti. La matricola trentina perde 4-0 contro la Reggina di Pippo Inzaghi. Genoa ed Ascoli in testa in Serie B: le squadre di Blessin e Bucchi corsare in trasferta Genoa ed Ascoli in testa alla classifica di Serie B. Come nella massima serie, anche in quella cadetta nessuna delle venti squadre è riuscita a fare il bottino pieno dopo tre giornate. La squadra di Blessin trionfa all’Arena Garibaldi grazie ad una rete ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 30 agosto 2022)edinal. Con le vittorie in trasferta su Pisa (0-1) e Palermo (2-3) le squadre di Blessin e Bucchi conquistano il primo posto in classifica, superando il Cosenza e il Frosinone, sconfitti a Parma (1-0) e Benevento (2-1). Sudtirol ancora a secco di punti. La matricola trentina perde 4-0 contro la Reggina di Pippo Inzaghi.edinin Serie B: le squadre di Blessin e Bucchi corsare in trasfertaedinalla classifica di Serie B. Come nella massima serie, anche in quella cadetta nessuna delle venti squadre è riuscita a fare il bottino pieno dopo tre giornate. La squadra di Blessin trionfa all’Arena Garibaldi grazie ad una rete ...

Lega_B : Sorridono Ascoli e Genoa dopo questo turno ???? #SerieBKT - tabellamercatob : Classifica #SerieB dopo la 3^ giornata In vetta #Ascoli e #Genoa con 7 punti Il #Brescia aggancia #Cosenza… - telodogratis : Genoa ed Ascoli corsari volano in vetta, Palermo rimane a quota 4, si sblocca il Modena - ViteAnto : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Genoa ed Ascoli corsari volano in vetta, Palermo rimane a quota 4, si sblocca il Modena - - blogsicilia : #notizie #sicilia Genoa ed Ascoli corsari volano in vetta, Palermo rimane a quota 4, si sblocca il Modena -… -