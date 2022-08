Draghi si muove con i partner europei contro i rincari

Leggi su linkiesta

(Di martedì 30 agosto 2022) Da oltre sei mesi l’Italia chiede un tetto al prezzo del gas. E ora finalmente qualcosa si. L’annuncio è arrivato dalla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen che, intervenendo al Forum strategico in Slovenia, ha detto che «la Commissione sta lavorando a un intervento di emergenza e a una riforma strutturale del mercato elettrico». Dietro alla svolta di Bruxelles, ci sarebbe un’iniziale apertura della Germania, che si è sempre opposta con l’Olanda al price cap sul gas e alla richiesta di modifica del mercato elettrico per sganciare il prezzo dell’elettricità da quello del metano, da cui dipende attualmente. La Stampa racconta che ieri il vicecancelliere e ministro dell’Economia e della protezione climatica tedesco Robert Habeck ha inviato un messaggio ai ministri dell’Energiadando, per la prima volta, la disponibilità della ...