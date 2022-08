Caso Fedez, parla il chirurgo che ha operato il rapper (Di martedì 30 agosto 2022) Dopo lo scontro social tra Fedez e l’attivista Serena Mazzini, arriva la replica del chirurgo che ha operato il rapper. Le sue parole In seguito alla condivisione di un video su Tik Tok di Chiara Ferragni, continuano le polemiche che hanno coinvolto anche il marito Fedez. Come riporta il sito di notizie Coming Soon, l’imprenditrice digitale ha voluto lanciare un importante messaggio affrontando il delicato tema dei diritti per le donne e il video in questione è stato oggetto di una replica da parte di dell’attivista Serena Mazzini che ha parlato anche dei gravi problemi di salute che ha vissuto di recente Fedez. “Non bisogna avere paura dei leoni. Ho paura a pensare che le lotte per i diritti delle donne non siano bastati. Che nel 2022 si voglia ancora decidere del ... Leggi su 361magazine (Di martedì 30 agosto 2022) Dopo lo scontro social trae l’attivista Serena Mazzini, arriva la replica delche hail. Le sue parole In seguito alla condivisione di un video su Tik Tok di Chiara Ferragni, continuano le polemiche che hanno coinvolto anche il marito. Come riporta il sito di notizie Coming Soon, l’imprenditrice digitale ha voluto lanciare un importante messaggio affrontando il delicato tema dei diritti per le donne e il video in questione è stato oggetto di una replica da parte di dell’attivista Serena Mazzini che hato anche dei gravi problemi di salute che ha vissuto di recente. “Non bisogna avere paura dei leoni. Ho paura a pensare che le lotte per i diritti delle donne non siano bastati. Che nel 2022 si voglia ancora decidere del ...

neuron_lost : Forza @Fedez, non farci caso alla miseria umana. Davanti alle malattie ognuno deve affrontare a volte cose inimmagi… - cride_mar : @SupportRossi46 Deve essere avanzato e non devi avere davanti persone più importanti di te o con più gravi patologi… - xbjeber94 : @wesprr @melinoae La malattia di Fedez viene curata a chiunque in tempi molto brevi, quindi, invece di sparare sentenze a caso informatevi. - pawnshopbls : @_prettystroke_ questa è la cosa che dice fedez come giustificazione ma in ogni caso non giustifica la quantità di… - martina20047130 : @urthehabit @l0laspace Ok poteva evitare ma non ha detto quello che ha scritto fedez. A un certo punto ti viene spo… -